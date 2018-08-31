Завтра в трех районах Казани не будет света

Завтра, 3 сентября, в Вахитовском, Приволжском и Советском районах Казани не будет света, сообщается на официальном сайте мэрии города.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресу ул.Спартаковская, 165. С 8.00 до 18.00 – по адресам: ул.Нариманова, 98, 113; ул.С.Садыковой, 6, 6/22, 25, 35; ул.Г.Тукая, 74, 74а, 80, 82, 84а, 88.

С 9.00 до 13.00 отключение планируется по адресам: ул.Гоголя, 9; ул.Горького, 3а, 3в; ул.Жуковского, 9; ул.К.Маркса, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48. С 14.00 до 18.00 света не будет – по адресам: ул.Жуковского, 12; ул.К.Маркса, 39.

С 9.00 до 17.00 света не будет в пос.Восточный Приволжского района по адресам: улицы Звонкая, Милосердия, Таулы. С 9.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: проспект Победы, 34, 38, 40, 42; ул.Ю.Фучика, 49, 51, 53.

С 9.00 до 18.00 света не будет в Советском районе по адресам: ул.Ю.Фучика, 141, 141а, 143, 145, 145а, 147.

- Это связано с плановым выводом в ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении.