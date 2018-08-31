В Татарстане точки общепита за нарушения оштрафовали на 1,2 млн рублей

С начала года Роспотребнадзор РТ проверил 951 точку общественного питания, в том числе были проверены точки, которые продают продукцию на ярмарках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 118 точках специалисты выявили нарушения, было составлено 126 административных штрафов на сумму 1,2 млн рублей.

- По результатам проверки из товарооборота было изъято 254 партии необоротоспособной продукции объемом 1,4 тонны, - говорится в сообщении ведомства.