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В Татарстане сохранят все пенсионные льготы

В Татарстане сохранят все пенсионные льготы
16+
Фото: prav.tatarstan.ru
По словам главы республики Рустама Минниханова, все льготы будут обязательно реализованы

В Татарстане все пенсионные льготы, о которых говорил в своем обращении Владимир Путин, будут сохранены. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в интервью телеканалу «Россия1».

- Что положено от региональной власти, мы это реализуем, - сказал Минниханов. - Льгот в общей совокупности под 6,8 млрд рублей. Возможно, какую-то сумму придется добавить. Но по всем видам льгот, которые приняты в нашей республике, и вот эта категория, которую обозначил наш президент, они будут приняты и реализованы.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин предложил установить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.

- В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, - сказал Путина.

Также реформой должно будет предусмотрено право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет. 

Люция Кашапова, 02.09.2018, 11:27
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин02 сентября 2018, 12:00
Бесплатный проезд для пенсионеров как в Москве будет???
1
8
Согласны с автором?
МИН02 сентября 2018, 12:06
Нашу Рассию прадали США. Банкиры массонские сказали поднять пенс возраст, вот и поднимают.Видишль нехватает билеты банка России - ЦБ к-рый подчиняется ФРС США.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин02 сентября 2018, 12:08
Благодать то какая, я аж прослезился! Сохранят они пенсионные льготы-нам то они на кой, всёравно из нас до заветного финиша доберутся единицы!
0
7
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МИН02 сентября 2018, 12:10
Мне лучше выйти на пенсию 60 лет с 7 000руб, чем в 65 с 15 000руб,
0
8
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Горожанин02 сентября 2018, 12:12
Я
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 сентября 2018, 12:17
Бла,бла,бла.......
0
4
Согласны с автором?
Горожанин02 сентября 2018, 12:18
Однозначно, никаких улучшений не будет. Ситуация кризисная. Поэтому нужно максимально сокращать круг интересов и концентрироваться только на своем выживании.
0
3
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Горожанин02 сентября 2018, 12:21
А Миниханов ответит на вопрос, почему Татарстан на 48 месте по размеру пенсий среди регионов России, а? ''Льготы сохранит''. С такими кутарками еще и льготы не сохранить, вообще ума не надо.
0
7
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Горожанин02 сентября 2018, 12:23
Хоть бы с умом подумали об участи настоящих работающих мужчин. Многие не доживают даже до 60 лет. Конечно,не имеем в виду депутатов,правительственных работником,мэрных и т.п.
0
6
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Лиза02 сентября 2018, 12:25
Мне кажется 5 лет много . 3 года женщинам и 2 .5 года мужчинам и резонанса такого не будет
4
1
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Мдэ02 сентября 2018, 12:28
Мдэ
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 сентября 2018, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
Мне кажется 5 лет много . 3 года женщинам и 2 .5 года мужчинам и резонанса такого не будет
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В нашей стране мы спокойно можем и в 50 уходить на пенсию. Богатейшая страна. Газ нефть, вода, лес, земля. И все денег нет. Позорище.
0
3
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Горожанин02 сентября 2018, 12:31
В ответ на комментарий пользователя
Хоть бы с умом подумали об участи настоящих работающих мужчин. Многие не доживают даже до 60 лет. Конечно,не имеем в виду депутатов,правительственных работником,мэрных и т.п.
Развернуть
Именно об этом они и подумали, посмотрели статистику ухода в иной мир и получили эти цифры. Чтобы человек, пропахав до заветных пенсионных дней, отдав все свои жизненные силы, не пожил долго выйдя на пенсию, а лучше-чтобы на финише в ящик сыграл.
0
3
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Горожанин02 сентября 2018, 12:36
А в эмиратах коренные вообще не работают... Мааааленькие такие эмираты, где 60 лет назад была голая пустыня. И все это только за счет нефти. А у нас сколько ресурсов? Даже капли от этих доходов хватило бы народу нормально жить. КАПЛИ! НО нет , им все мало и мало.
0
1
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Горожанин02 сентября 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Бесплатный проезд для пенсионеров как в Москве будет???
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А работающим пенсионерам 90 рублей оставят? Мы вынужлены работать, потому что пенсия мизерная!
0
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
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Голосов: 6
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Голосов: 186
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