В Татарстане сохранят все пенсионные льготы

По словам главы республики Рустама Минниханова, все льготы будут обязательно реализованы

В Татарстане все пенсионные льготы, о которых говорил в своем обращении Владимир Путин, будут сохранены. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в интервью телеканалу «Россия1».

- Что положено от региональной власти, мы это реализуем, - сказал Минниханов. - Льгот в общей совокупности под 6,8 млрд рублей. Возможно, какую-то сумму придется добавить. Но по всем видам льгот, которые приняты в нашей республике, и вот эта категория, которую обозначил наш президент, они будут приняты и реализованы.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин предложил установить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.

- В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, - сказал Путина.

Также реформой должно будет предусмотрено право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.