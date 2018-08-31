В Татарстане задержали геймера, который убил свою жену

В Татарстане задержали 26-летнего жителя уральского города Сысерть. Мужчину подозревают в убийстве 22-летней жены, пишут «Вести Камаза».

Сообщается, что молодая пара проживала в браке более пяти лет и воспитывала маленького ребенка. После того, как мужчина потерял работу, все свое свободное время он начал посвящать компьютерным играм, что вызвало недовольство жены.

Во время очередного скандала он сорвался и избил супругу. От побоев та скончалась на месте. Сняв с жены золотые украшения, он обернул тело в плед и полиэтиленовую пленку, а затем засунул труп в диван. После этого он уехал к своему отцу в Татарстан, где и был задержан.

Отмечается, что после проведения судебно-медицинской экспертизы мужчина был признан невменяемым. Он будет помещен на принудительное лечение в психиатрическую клинику.