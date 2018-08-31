«Давно такого позора не было»: «Ак Барс» крупно проиграл СКА в матче за Кубок открытия

Накануне вечером казанский «Ак Барс» на домашней арене потерпел крупное поражение от питерского СКА в матче за Кубок открытия нового сезона КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей.

- Давно такого позора не было. Первая игра сезона и вот так. Это все потому что надо было выходить и отдаваться полностью игре, а мы сегодня вышли как на фигурное катание. Не справились, поэтому перед болельщиками стыдно. Я за всю команду приношу извинения, - прокомментировал разгромное поражение хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов.

Отметим, что СКА второй раз подряд выиграл Кубок открытия. В игре у казанцев отличился Альберт Яруллин, в составе гостей шайбы забросили Патрик Херсли, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Якупов.