В Казани состоятся довыборы в Госсовет РТ

Выборы пройдут в Чуйковском одномандатном округе № 8 города

Сегодня, 2 сентября, в Казани состоятся дополнительный выборы в Госсовет республики, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Выборы пройдут в Чуйковском одномандатном округе № 8 города, который находится на территории Ново-Савиновского района. В день голосования будут открыты 24 избирательных участка.

Отметим, что дополнительные выборы проводятся в связи с тем, что прежний депутат Марат Садыков досрочно сложил с себя полномочия. Напомним, он ранее стал министром здравоохранения РТ.