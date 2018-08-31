Под Казанью образовалась многокилометровая пробка

Под Казанью на трассе М7 образовалась гигантская пробка. Затор начинается после поворота на Иннополис и тянется до поворота на остров Свияжск. По словам очевидцев, уже больше месяца на этом участке ведутся ремонтные работы, и стоять здесь приходится по несколько часов.

Чтобы объехать затор, многие автомобилисты пользуются паромом между Зеленодольском и Нижними Вязовыми. Однако чтобы попасть на судно, придется провести несколько часов в очереди, так паром вмещает не более 15 машин.