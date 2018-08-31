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График отключения горячей воды в Казани на сентябрь: ProKazan.ru публикует список домов

График отключения горячей воды в Казани на сентябрь: ProKazan.ru публикует список домов
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Власти Казани опубликовали график отключения горячей воды в жилых домах на сентябрь. Сообщается, что отключения связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей.

В связи с опрессовкой тепловодов №1, 2, 4, 11 от Казанской ТЭЦ - 1 (ЦЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября по адресам:

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;

Агрономическая, 4, 6, 18, 20;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Большая Красная, 8;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Бутлерова, 6;

Вишневского, 29/48;

Гаспринского, 29, 31;

Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

Дзержинского, 11;

Достоевского, 50, 52, 66;

А.Еники, 17б;

Зинина, 24;

Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш.Камала, 4;

Ф.Карима, 2/22, 9, 26;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Качалова, 76, 77, 77а;

Коротченко, 22;

Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Луковского, 8а, 8б, 8в;

Магистральная, 4, 22а, 34, 34/1;

К.Маркса, 16а;

Модельная, 8, 10;

Н.Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47, 60, 60а;

Нариманова, 50, 52, 66а;

К.Насыри, 42, 44;

Островского, 12, 107;

Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1), 99б (стр.1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 110в, 128,

Парижской Коммуны, 19;

Петербургская, 64, 65а;

Право-Булачная, 47;

Промысловая, 5;

Садыковой, 20, 22;

Саид-Галеева, 25;

Сайдашева, 19;

Салимжанова, 10/73, 12, 1417, 19, 21, 23;

Сафьян, 6/8, 8;

Спартаковская, 35, 87, 88б (стр.2.1), 88б (стр.2.2), 89;

Султан, 8;

Х.Такташ, 41, 79, 99, 105, 113, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

Тельмана, 40, 42;

Техническая,35, 39б;

К.Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тихомирнова, 19;

Г.Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;

Университетская, 4/34;

пр.Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Чернышевского, 33;

Шаляпина, 14/83;

Шахиди, 1/15;

Щербаковский пер., 7;

Япеева, 10;

Яшь Кочь, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

В связи с опрессовкой тепловода №6 от Казанской ТЭЦ - 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября в пос.Урицкого, роддомах №№2, 4, горбольницах №№9, 16, РЦР МЧС, госпитале ВОВ, профилактории КОС, стадионе «Тасма», в жилых домах:

Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25;

Восстания, 60, 62;

Восход, 45;

Гагарина, 24, 26, 28б;

Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 186, 203, 205;

пр.Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14;

Коломенская, 17;

Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34;

Мухамадьярова, 34.

В связи с опрессовкой тепловода №6 от Казанской ТЭЦ - 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября в жилых домах:

Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;

Я.Гашека, 3;

Голубятникова, 13, 19а, 21а;

пр.Ибрагимова, 25, 27, 29;

Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;

Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24;

Короленко, 40, 50а, 52а, 81, 83, 85, 109;

Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.

В связи с опрессовкой тепловода №8 от Казанской ТЭЦ - 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября на стадионе «Рубин».

В связи с опрессовкой тепловодов №8, 11 от Казанской ТЭЦ - 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября в жилых домах:

Базарная, 2, 7а;

Бондаренко, 6, 9, 15а, 15б, 33;

Восстания, 28, 32;

Декабристов, 8, 10;

пр.Ибрагимова, 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а, 89;

Комсомольская, стр.1/1, стр.1/2, стр.1/3, стр.1/4, стр.1/5, стр.1/6;

Краснококшайская, 71/9, 75а, 84, 86, 92;

Односторонка Гривки, , 10, 48;

Солдатская, 3, 5;

С.Хакима, 3, 5, 5а, 61/18;

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8;

пр.Ямашева, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27;

Яруллина, 6.

В связи с опрессовкой тепловода №8 от Казанской ТЭЦ - 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября в «Татнефть-Арене», аквапарке «Ривьера», дворце «Единоборств», «Казань Арене», ДВВС, в жилых домах:

Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;

Адоратского, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 3г;

пр.Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;

Бондаренко, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30;

А.Козина, 3а, 3б, 5, 7;

Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;

Мусина, 1;

Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;

С.Хакима, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 60;

Четаева, 10, 14а, 20, 22, 24, 34а, 45;

Чистопольская, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86, 86/10;

пр.Ямашева, 29.

В связи с опрессовкой тепловода №9 от Казанской ТЭЦ – 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября в жилом доме №4 по ул.Тэцевская.

Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 28, 39;

Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;

Годовикова, 15, 16;

Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 28 корп.2, 31, 31а, 33а, 37;

Карагандинская, 6, 6а;

Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

О.Кошевого, 20;

Ленинградская, 22, 60, 60б;

Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11, 11 корп.1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55;

Лядова, 9а, 15а;

Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;

Малая Армавирская, 9/31;

Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;

Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

Пржевальского, 2, 4;

Северополюсная, 30;

Симонова, 6, 15;

Трамвайная, 17;

Тэцевская, 9а, 11б, 13, 13а, 23;

Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;

Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;

Шадрина, 1.

В связи с опрессовкой тепловода №11 от Казанской ТЭЦ - 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября делового центра «Релита», ДК «Химиков», жилых домов:

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39;

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

М.Вахитова, 5 корп.2, 5 корп.3;

Волгоградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Восстания, 60, 62, 67а, 80а, 82а, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 секц.1-10;

Выборгская, 2, 3, 4;

Горсоветская, 2а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;

Дежнева, 2 корп.1, 2 корп.2, 4 корп.1, 4 корп.2;

Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

Калугинская, 4;

Коммунаров, 1/6, 2 секция 1-15;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 кор.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25 корп.2;

Ленская, 10;

Лушникова, 6, 8, 10;

Окольная, 28, 30, 94а корп.1, 94а корп.2;

Ползунова, 5;

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

Проточная, 6;

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

Серова, стр.1, 3, 4, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 48, 51/11;

Соловецких юнг, 1, 7;

Тверская, 5, 9б;

Ш.Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3, 6, 7а;

Чкалова, 7б;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;

Ютазинская, 14, 16, 18;

Ягодинская, 25;

пр.Ямашева, 4, 6.

В связи с опрессовкой тепловодов №№13 и 14 от Казанской ТЭЦ - 3 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября жилых домов:

Беломорская, 69, 81, 83;

Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а;

Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

Шатурская, 250.

В связи с опрессовкой тепловодов №17, 18 и 19 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября в роддоме №1, горбольнице №7, тепловода «Алгоритм», здания администрации Ново-Савиновского района и в жилых домах:

Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;

Адоратского, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34в, 35, 36, 36б, 36в, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;

пр.Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 6а, 8а, 10, 10а корп.1, 10а корп.2, 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 18/41, 20а, 21, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31,31а, 31б, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;

Бондаренко, 3б;

Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

Восстания, 25;

Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 38, 40 корп.1, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;

Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;

пр.Ибрагимова, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;

Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;

Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;

Четаева, 4, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1, 13 корп.2, 25, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79, 81, 85, 85а;

Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59а, 59в, 59г, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

пр.Ямашева, 28, 30, 31, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1, 104 корп.2;

Мусина, 7, 9, 21, 23, 39, 41, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 108, 110, 112.

В связи с опрессовкой тепловодов №20, 21, 22 от котельных «Горки», «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 3 по 4 сентября в жилых домах:

Ч.Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

С.Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21;

Х.Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29а, 31, 35, 39, 45;

Гвардейская, 31;

Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16а, 16/24, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65;

Дуслык, 4, 6;

пер.Дуслык, 6;

Академика Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 корп.1, 20 корп.2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Р.Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121;

пр.Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 34, 34а, 34б, 34в;

Г.Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

Г.Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;

Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а;

Крутая, 2;

Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 11, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;

Курская, 18, 20, 23, 26, 27;

А.Кутуя, 110а, 110б;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Новоселья, 4, 6, 10;

Ноксинский спуск, 1, 1б, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

пр.Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57а, 57в, 57 корп.1, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 корп.1, 139 корп.2, 140, 142, 144, 146, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;

Родины, 29, 31, 33, 37;

Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 20а;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тулпар, 7;

Тыныч, 1, 3, 8;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;

Ю.Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

Данный график является предварительным, указанные в графике работы могут быть скорректированы по результатам опрессовок. Сотрудники Комитета ЖКХ рекомендуют горожанам обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах, расположенных в подъездах домов. Информацию о сроках проведения ремонта, возобновления горячего водоснабжения горожанам должны предоставлять обслуживающие жилой фонд управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, а также теплоснабжающие компании, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Нияз Гатауллин, 01.09.2018, 16:27
Тэги: ЖКХ
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