Сегодня игрой между «Ак Барсом» и СКА начнется новый сезон КХЛ

Начало встречи в 17.00

Сегодня на льду «Татнефть Арены» состоится первый матч «Ак Барса» в регулярном чемпионате сезона 2018/19. Соперником казанской команды станет СКА из Санкт-Петербурга.

«Ак Барс» в третий раз в истории сыграет за Кубок открытия, в котором встречаются действующие обладатели Кубка Гагарина и Кубка континента. В сентябре 2009 года «барсы» обыграли ярославский «Локомотив», благодаря голу Алексея Морозова в овертайме, а спустя год уступили московскому «Динамо» со счетом 1:3. На этот раз казанцам предстоит встреча со СКА, который стал обладателем Кубка открытия в прошлом сезоне.



В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «ТНВ», КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD. Начало в 17.00.