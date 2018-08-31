С сегодняшнего дня казанцам не рекомендуется посещать городские пляжи

Купальный сезон в Казани официально завершен

С наступлением осени в Казани традиционно закрывается купальный сезон. С 1 сентября жителям города не рекомендуется проводить время на муниципальных пляжах и в организованных местах отдыха у воды, - сообщает kzn.ru.

Летом в Казани работали 4 пляжа: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» - а также 3 места отдыха в парке Победы, на берегах озер Лебяжье и Изумрудное. В течение лета и по вчерашний день на этих площадках ежедневно с 9.00 до 20.00 дежурили по 4 спасателя и по одному медработнику.

Почитайте, как мы инспектировали этим летом популярные среди казанцев места для купания.

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