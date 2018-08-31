ФК «Ростов» не смог обыграть «Рубин» на домашней арене

В стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги «Ростов» разошелся миром с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 37-й минуте матча: пенальти, назначенный за игру рукой Руслана Камболова в своей штрафной, реализовал полузащитник Алексей Ионов. Во втором тайме защитник казанцев Егор Сорокин сравнял счет после розыгрыша углового.

На "Ростов Арене" присутствовало 40 012 зрителей. Заметим, что до вчерашней игры с "Рубином" больше 40 тысяч зрителей приходило на этот стадион лишь на матчи чемпионата мира-2018.