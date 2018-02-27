Ак Барс Банк подарит каждому первокласснику Татарстана образовательные комплекты

1 сентября 21-й раз подряд Ак Барс Банк проведет ежегодную благотворительную акцию «Подарок первокласснику» для учеников первых классов общеобразовательных школ Республики Татарстан. Каждый первоклассник получит комплект с обучающей книгой и диском с игрой – на русском и татарском языках

Всего подарки получат 53 тысячи учеников. Проект помогает в изучении двух государственных языков Республики Татарстан, расширении кругозора детей и получении новых знаний в игровой форме. Тема проекта меняется с каждым годом, в этом году - «Путешествие в страну Экологию». В команде по разработке комплекта по традиции приняли участие ведущие методисты, художники и аниматоры г. Казани.

Новинка этого года – игра, открыта всем желающим онлайн по адресу https://game.akbars.ru. Таким образом, познакомиться с образовательным материалом смогут не только первоклассники Татарстана, но и других регионов России.

Ключевая составляющая подачи образовательного материала – игровая интерактивная форма, комфортная для первоклассников. Методология книги и мультимедийного диска соответствуют образовательным стандартам и требованиям к обучающим материалам для детей младшего школьного возраста.

Одна из важных задач проекта – воспитательная. В историях о приключениях главных героев – первоклассника Барсика, начитанного Банкомаша и веселой Выручалочки – заложены высокие ценности: доброта, честность, любовь и уважение к природе, родителям и учителям, взаимовыручка, дружба, работа в команде.

*Текст материала предоставлен партнером