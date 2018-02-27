В сентябре запускается прямой авиарейс между Казанью и Тегераном

В сентябре авиакомпания ATA Airlines запускает прямой рейс из Казани в Иран. Лайнер Airbus A320 будет летать по четвергам и воскресеньям. Время вылета в 11 утра а длительность перелета не превысит 3 часов 20 минут, сообщает официальный сайт мэрии Казани.

Теперь добраться из Казани до Ирана можно будет быстрее, дешевле и с большим комфортом. Раньше приходилось летать через Стамбул и Москву.

Пока в планах авиакомпании выполнить 8 рейсов. Если маршрут окажется восстребован пассажирами, количество рейсов увеличат. Стоимость перелета хотят сделать максимально доступной. Так, если билет в авиакомпании Turkish Airlines из России в Иран стоит порядка 650 долларов, то из Казани в Тегеран сумма будет варьироваться от 150 долларов по тарифу туда-обратно.

Первые туристы из Ирана прилетят в Казань по новому авиамаршруту уже в это воскресенье - 2 сентября.