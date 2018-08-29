В Татарстане женщина распространяла порно с детьми

В Татарстане 31-летняя Рената Сираева распространяла детское порно. Об этом сообщает Следственный комитет РТ.

Установлено, что женщина с января 2016 года по март 2018 года скачивала в Интернете порно с детьми. Кроме того, она 10 января 2017 года распространила материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних в соцсети.

- Вину свою женщина признала полностью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.