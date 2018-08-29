Перед приездом Минниханова рынок у «Проспекта Победы» зачистили от старушек с укропом

Территория возле станции метро "Проспект Победы" встречает казанцев непривычной чистотой. Если в обычные дни здесь всегда стоят торговки с импровизированными прилавками из ящиков, а также бабушки с яблоками и укропом с дач, то сейчас их нет.

- Потому что завтра сюда приезжает мэр Казани Ильсур Метшин и президент республики Рустам Минниханов, - пишет народный корреспондент, приславший фотографии к нам в редакцию. - А потом они уедут, и все вернется на круги своя.

По словам наркора, мэр и президент приедут в "Чулпан" и планируют заглянуть в гимназию №19. Их путь пролегает через этот ужасный рынок.

- Завтра у нас тут будет красота и чистота, - шутят казанцы.