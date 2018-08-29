«Работы выполнены на 90 процентов»: в Казани отремонтировано 26 дорожных объектов

В Казани завершаются ремонтные работы по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили в Миндортрансе республики, ремонт уже выполнен на 90 процентов.

Рабочие полностью завершили ремонт 26 объектов. В первую очередь в порядок привели улицы: Петербургскую, Нигматуллина, Павлюхина, Сибгата Хакима, Дементьева. Также ремонта дождались площадь Тысячелетия, Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, Оренбургский тракт и местный проезд по улице Копылова.

Не забыли и проо пешеходов. В рамках программы обновили и тротуары по улицам Копылова, Клары Цеткин, Главная, Михаила Миля, Курчатова, Ломжинская, Тимирязева, Олега Кошевого, Короленко, Бари Галеева, Рылеева, Рабочая. Кроме того, установлены четыре светофора.

Завершено асфальтирование улиц Павлюхина, Восстания, Дубравная, Воровского, Даурская и Начальная.

Дорожники приступили к ремонту улиц Искра, Шуртыгина, Глушко, Вяземская, Петра Алексеева.