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«Работы выполнены на 90 процентов»: в Казани отремонтировано 26 дорожных объектов

"Работы выполнены на 90 процентов": в Казани отремонтировано 26 дорожных объектов
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В Казани завершаются ремонтные работы по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили в Миндортрансе республики, ремонт уже выполнен на 90 процентов.

Рабочие полностью завершили ремонт 26 объектов. В первую очередь в порядок привели улицы: Петербургскую, Нигматуллина, Павлюхина, Сибгата Хакима, Дементьева. Также ремонта дождались площадь Тысячелетия, Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, Оренбургский тракт и местный проезд по улице Копылова.

Не забыли и проо пешеходов. В рамках программы обновили и тротуары по улицам Копылова, Клары Цеткин, Главная, Михаила Миля, Курчатова, Ломжинская, Тимирязева, Олега Кошевого, Короленко, Бари Галеева, Рылеева, Рабочая. Кроме того, установлены четыре светофора.

Завершено асфальтирование улиц Павлюхина, Восстания, Дубравная, Воровского, Даурская и Начальная.   

Дорожники приступили к ремонту улиц Искра, Шуртыгина, Глушко, Вяземская, Петра Алексеева.

Рамиль Бикмуллин, 31.08.2018, 13:24
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин31 августа 2018, 13:41
Вовремя, как раз сезон работ подходит к концу, скоро уже начнется непогода.
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₽¥$31 августа 2018, 14:05
КОГДА уже соедените Баки Урманче с Тульской??? 18 лет как ни как тупик!!! Вот тебе и большое транспортное кольцо ((((
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roma31 августа 2018, 14:06
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

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Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
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