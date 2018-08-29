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В Челнах подростка, задержанного по делу о смертельной драке, отправили под домашний арест

В Челнах подростка, задержанного по делу о смертельной драке, отправили под домашний арест
16+
Фото: на фото - погибший

В Набережных Челнах подростка, которого ранее задержали по делу о смертельном конфликте, отправили под домашний арест до 20 сентября. Такое решение вынес набережночелнинский городской суд.

Напомним, ранее портал ProgorodChelny.ru писал о том, что в Челнах подростки, избившие мужчину, который затем скончался, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоят, и в момент драки были трезвыми. Отметим, что все подростки после инцидента были доставлены в полицию, никто из них не скрылся.

Вечером 17 июля в Челнах, проходя по двору, мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке.

- Довольно долго у них продолжалась словесная перепалка. Потом подростки начали толкать оппонента. Мне показалось, что сильный удар нанесли только один раз. Паренек из этой компании подбежал к нему сбоку и ударил по голове. Тот упал. Подростки окружили его, ждали, пока поднимется. Но он не вставал, - рассказал друг погибшего.

По словам другого очевидца, мужчине нанесли несколько ударов. Причем один — "тупым предметом в область груди". Именно после этого мужчина упал и больше не вставал.

Люция Кашапова, 31.08.2018, 11:59
Тэги: Набережные Челны
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