Исследование: треть казанцев жалуется на запах со свалок и мусоросжигательных заводов

В России провели исследование, чтобы узнать, где люди больше всего страдают от запаха свалок и мусоросжигательных заводов. В опросе портала Domofond.ru приняли участие более 61 тысячи человек из 150 городов России. Казань оказалась на 62 месте.

Самым "неприятно пахнущим" городом оказался Волоколамск в Московской области. Там все опрошенные обеспокоены запахом и загрязнением воздуха рядом со своим домом. Самым чистым городом в рейтинге признали Тюмень. Почти 90 процентов жителей, принявших участие в опросе, ответили, что их не беспокоит неприятные запахи со свалок.

Казань заняла 62 строчку рейтинга. Почти треть опрошенных горожан (29,5 процента) пожаловались на загрязнение воздуха, но большинство (70,5 процента) довольны экологической обстановкой.

Насколько россияне готовы к раздельному сбору мусора

На вопрос «Вы готовы разделять домашний мусор и выбрасывать по отдельности пластик, бумагу, стекло, органический мусор и т. д.?» ответил 61 631 человек. Согласны на раздельный сбор 87,7% респондентов. Из них ответили «Да, у меня рядом с домом есть специальный контейнер») 11,7%, или 7 194 опрошенных. Выразили готовность разделять мусор при условии, что во дворе появятся отдельные контейнеры, 76,0%, или 46 819 человек.

Вариант ответа «Нет, ни при каких обстоятельствах» выбрали 5,8%, или 3 556 человек. Согласились оплачивать раздельный сбор мусора (вариант «Нет, сам не готов, но готов доплачивать, чтобы этим занимались специальные службы) 6,6%, или 4 062.

Интересно, что доля людей, которые не готовы заниматься разделением собственного мусора, практически не зависит от того, жалуются они на запах и загрязнение воздуха от свалок и мусоросжигательных заводов. В обеих группах примерно 5,5% респондентов ответили, что не готовы сортировать свой мусор ни при каких обстоятельствах. А доля тех, кто готов доплачивать за то, чтобы их мусор сортировали специальные службы, в группе страдающих от запаха даже немного меньше (5,38% против 6,7%).