Антирекорд Казани: в столице Татарстана зафиксировали самую длинную пробку на дороге

Ее длина составила 2,8 километра

В пятницу 31 августа в Казани обнаружили рекордно длинную автомобильную пробку. Если верить сервису "Яндекс.Пробки", ее длина составила 2,8 километра. Это на 200 метров длиннее затора на дороге, который был зафиксирован на прошлой неделе, пишет «Реальное время».

Скопление автомашин, растянувшееся почти на три километра, произошло на улице Мира - на участке от Тополевой улицы до Сибирского тракта. Если в обычные дни это расстояние можно было преодолеть за 11 минут, то сегодня пришлось потратить в три раза больше времени.

Напомним, на прошлой неделе одна из пробок продержалась почти 7 часов. Затор длиной в 2,6 километра был зафиксирован на Залесной улице — от Славянской улицы до Горьковского шоссе.

Скриншот: yandex.ru