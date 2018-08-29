Афиша: уличный кинопоказ, бои по правилам TNA и поездка в Альметьевск на концерт ДДТ

На этих выходных
В ПАРКАХ:
Праздничный концерт в честь Дня знаний
1 сентября с 12:00 до 16:00
Парк им. Горького
Оркестр Театра на Булаке
2 сентября 15:00
Парк «Черное озеро»
Мастер-класс по танцам West Coast Swing Open Air
2 сентября 19.00
Парк «Черное озеро»
НА НАБЕРЕЖНОЙ:
Суббота, 1 сентября
7:00 – 8:00 Йога «Бодрое утро»
17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло» (Детская Аллея)
16.00 – 17.00 Фестиваль Игр ( Пирс)
17.00 – 18.00 Интерактивное научное шоу (Пирс)
18:00 – 19:00 Социально-бальные танцы (Пирс)
Воскресенье, 2 сентября
17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»
18:00 – 20:00 Линди Хоп (Беседка на Аллее искусств)
18:00 – 19:00 Hip-Hop Jam (Пирс)
20:00 – 22:00 Аргентинское танго (Пирс)
День нефтяника в Альметьевске
Воскресенье, 2 сентября
Площадь имени Ленина:
10.00 - 11.35 Театрализованное представление
11.40 - 21.30 Праздничный концерт с участием Айдара Галимова, Элвина Грея, Гузель Уразовой и др.
Площадь нефтяников:
17.00 - 22.00 Праздничный концерт группы "ДДТ" и "Звери"
22.00 Праздничный салют
Полная программа здесь.
На следующей неделе
Чемпионат Мира «Бои по правилам TNA» 5 этап
6 сентября в 19.00
«Татнефть Арена»
Билеты от 200 до 600 рублей
Версия ТNА - специально разработанная для Чемпионата версия с использованием только ударной техники ведения боя, заимствованной из таких видов искусств, как: киокушинкай, муай-тай и кикбоксинг, что значительно повышает его зрелищность.
Бой ведется в полный контакт. Версия учитывает возможность участия в проекте спортсменов практически из всех видов боевых искусств. А это значит, что в конце сезона у нас есть шанс выявить абсолютного чемпиона мира по единоборствам. ТNА – это полный контакт, нокаут или нокдаун и никаких захватов. 48 участников, 30 стран мира, 5 континентов на ринге «Татнефть Арены».
Уличный кинопоказ «Мимино»
6 сентября в 20:00
Парк «Крылья Советов»