Афиша: уличный кинопоказ, бои по правилам TNA и поездка в Альметьевск на концерт ДДТ

Портал ProKazan.ru рассказывает, как интересно можно провести свой досуг в Казани на этих выходных и следующей неделе

На этих вы​ходны​х

В ПАРКАХ:

Праздничный концерт в честь Дня знаний

1 сентября с 12:00 до 16:00

Парк им. Горького

Оркестр Театра на Булаке

2 сентября 15:00

Парк «Черное озеро»

Мастер-класс по танцам West Coast Swing Open Air

2 сентября 19.00

Парк «Черное озеро»

НА НАБЕРЕЖНОЙ:

Суббота, 1 сентября

7:00 – 8:00 Йога «Бодрое утро»

17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло» (Детская Аллея)

16.00 – 17.00 Фестиваль Игр ( Пирс)

17.00 – 18.00 Интерактивное научное шоу (Пирс)

18:00 – 19:00 Социально-бальные танцы (Пирс)

Воскресенье, 2 сентября

17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»

18:00 – 20:00 Линди Хоп (Беседка на Аллее искусств)

18:00 – 19:00 Hip-Hop Jam (Пирс)

20:00 – 22:00 Аргентинское танго (Пирс)

День нефтяника в Альметьевске

Воскресенье, 2 сентября

Площадь имени Ленина:

10.00 - 11.35 Театрализованное представление

11.40 - 21.30 Праздничный концерт с участием Айдара Галимова, Элвина Грея, Гузель Уразовой и др.

Площадь нефтяников:

17.00 - 22.00 Праздничный концерт группы "ДДТ" и "Звери"

22.00 Праздничный салют

Полная программа здесь.

На следующей неде​ле

Чемпионат Мира «Бои по правилам TNA» 5 этап

6 сентября в 19.00

«Татнефть Арена»

Билеты от 200 до 600 рублей

Версия ТNА - специально разработанная для Чемпионата версия с использованием только ударной техники ведения боя, заимствованной из таких видов искусств, как: киокушинкай, муай-тай и кикбоксинг, что значительно повышает его зрелищность.

Бой ведется в полный контакт. Версия учитывает возможность участия в проекте спортсменов практически из всех видов боевых искусств. А это значит, что в конце сезона у нас есть шанс выявить абсолютного чемпиона мира по единоборствам. ТNА – это полный контакт, нокаут или нокдаун и никаких захватов. 48 участников, 30 стран мира, 5 континентов на ринге «Татнефть Арены».

Уличный кинопоказ «Мимино»

6 сентября в 20:00

Парк «Крылья Советов»