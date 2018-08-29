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День Казани и Татарстана в соцсетях казанцев: площадь Тысячелетия и Центр семьи «Казан»

День Казани и Татарстана в соцсетях казанцев: площадь Тысячелетия и Центр семьи "Казан"
16+
Празднование завершится салютом

В Казани сегодня празднуют День города и День Татарстана, портал ProKazan.ru посмотрел в соцсетях, как празднуют его обычные и необычные горожане.

Праздничный день закончится концертом групп "Любэ" и Hi-Fi у Центра семьи "Казан", а также салютом, который начнется в 22:00. Лучше всего его будет видно с набережной Казанки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Vildanov, 30.08.2018, 18:58
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

горожанин30 августа 2018, 19:25
А вот без задницы на последнем фото можно же было сделать. Зачем это?
0
2
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Ага30 августа 2018, 19:30
Расчет на то, что кто-то заценит "привод".
1
1
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Горожанин30 августа 2018, 19:35
Тәкә мөгезе ясыйсыңда маңгаеңа,мин миллионер латыйпова дип кенә килеп керәсең,барчасы да син судья психинтернатка алып китәргә килгәнсең дими гатиятовлар белән су кранына бәйләнеп,ыштаннарын салып мөгезеңә еләләр каридордагы шешәгә карап!казанга минехановлар баш булмыйча,кем баш булсын инде!
0
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Горожанин30 августа 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Расчет на то, что кто-то заценит "привод".
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Че происходит с мужиками? Задницы в инсте, селфи в зеркале %-8
0
0
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Горожанин30 августа 2018, 19:43
Минехановтан калганын ак төстәге ыштанны сезнең ишек төбендә төреп алырга целофан пакет юкмы,безнең саба прокуратурасын гаҗиз иттеләр үзебезнең ыштан белән.
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

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Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
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