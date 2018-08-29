День Казани и Татарстана в соцсетях казанцев: площадь Тысячелетия и Центр семьи «Казан»

Празднование завершится салютом

В Казани сегодня празднуют День города и День Татарстана, портал ProKazan.ru посмотрел в соцсетях, как празднуют его обычные и необычные горожане.

Праздничный день закончится концертом групп "Любэ" и Hi-Fi у Центра семьи "Казан", а также салютом, который начнется в 22:00. Лучше всего его будет видно с набережной Казанки.