Минниханов попал в первый рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes

На первом месте оказался президент России Владимир Путин, он занял эту позицию "автоматически"

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в рейтинг самых влиятельных россиян по версии российской версии журнала Forbes. Он занял в рейтинге 51 место.

На первом месте оказался президент России Владимир Путин, он занял эту позицию "автоматически", так как занимает второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes

На втором месте в списке влиятельных россиян оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф, на третьем — руководитель «Газпрома» Алексей Миллер; глава «Роснефти» Игорь Сечин занял четвертую строчку. Замыкает пятерку лидеров премьер-министр Дмитрий Медведев



При этом Рустам Минниханов опередил главу Башкортостана Рустэма Хамитова (56 место), вице-премьеров Татьяну Голикову и Максима Акимова (61 и 62 место), Сергея Кириенко и Дмитрия Пескова (63 и 70 места), председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В список самых влиятельных россиян вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры и силовики. При составлении рейтинга Forbes учитывал такие параметры как количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к президенту.