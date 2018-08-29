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Минниханов попал в первый рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes

Минниханов попал в первый рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes
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Фото: prav.tatarstan.ru
На первом месте оказался президент России Владимир Путин, он занял эту позицию "автоматически"

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в рейтинг самых влиятельных россиян по версии российской версии журнала Forbes. Он занял в рейтинге 51 место.

На первом месте оказался президент России Владимир Путин, он занял эту позицию "автоматически", так как занимает второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes

На втором месте в списке влиятельных россиян оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф, на третьем — руководитель «Газпрома» Алексей Миллер; глава «Роснефти» Игорь Сечин занял четвертую строчку. Замыкает пятерку лидеров премьер-министр Дмитрий Медведев


При этом Рустам Минниханов опередил главу Башкортостана Рустэма Хамитова (56 место), вице-премьеров Татьяну Голикову и Максима Акимова (61 и 62 место), Сергея Кириенко и Дмитрия Пескова (63 и 70 места), председателя Госдумы Вячеслава Володина. 

В список самых влиятельных россиян вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры и силовики. При составлении рейтинга Forbes учитывал такие параметры как количество сотрудников, размер активов или бюджета под управлением, возможность влиять на жизнь людей, а также близость к президенту.

N. Vildanov, 30.08.2018, 11:41
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин30 августа 2018, 12:00
Рейтинг нагломордых nugapkoв
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3
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Горожанин30 августа 2018, 12:09
А мусин, мусин попал? Мне кажется он повлиял на судьбы многих тоже.
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Горожанин30 августа 2018, 12:23
Только что посмотрела выступление нашего солнцеликого по поводу пенсий. Жалкое впечатление, очень жалкое. Носом шмыгает, глазом косит, видимо, понимает, что за спиной Медведева уже не отсидеться.
Никаких идей по поводу поднятия экономики нет, все деньги промотали на мегапроекты и на донбассы с сириями (и не собираются от этих игрушек отказываться). Отдуваться за государство должны работодатели, которым теперь грозит уголовная ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. С какой радости бизнес должен быть собесом? Собес - обязанность государства, которое, увы, сняло с себя все обязательства.
Да, женщинам скинули трешечку, но как-то радости от этого нет. И очень смешно звучит обещание довести пенсию до 20-ти тысяч к 20124 году. Он хоть в курсе, что из-за его авантюр наши деньги обесценились за последние четыре года в два-три раза? Что можно будет купить на 20 тысяч через шесть лет?
И еще трогательно: "Мы поставили перед собой цель выйти к концу следующего десятилетия на продолжительность жизни более 80 лет". Они-то, как раз, и выйдут на эту продолжительность жизни к тому времени. И судя по всему, намерены продолжать править, идя на побитие рекорда африканского коллеги Мугабе.
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6
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Горожанин30 августа 2018, 12:32
Путин выступил крайне неудачно. Из его получасовой холодной и дидактической речи следуют несколько простых выводов:

экономика страны находится в стагнации и не может обеспечить социальные потребности людей, в том числе выплату пенсий;
выходить из экономического кризиса государство будет за счёт граждан, а не за счёт олигархов и бюрократии, людям предложено «отнестись с пониманием» и затянуть пояса;
в демографическом кризисе России виновны по-прежнему Вторая мировая война и «проклятые девяностые»;
безумные траты российского бюджета на войны и поддержку режимов зарубежных марионеток продолжатся, поступаться своими амбициями Путине не намерен;
досрочный выход на пенсию для сотрудников силовых структур неприкосновенен, опорой режима остаются штыки;
у властей (в первую очередь лично у Путина) нет никакого понимания и видения перспектив развития России и повышения благосостояния людей;
(«вишенка на торте»): народ не понимает своего счастья, но «надо потерпеть».
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1
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Ага30 августа 2018, 12:33
Весь этот список на берег моря Лаптевых!
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2
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Горожанин30 августа 2018, 12:35
Фактически у нас воруют около 15 процентов сознательной жизни . При нормальном пенсионном стаже 40 лет ,добавляют Пять.Это как в тюрьме просто так пятак накинут.
Теперь у нас фактически пожизненный срок.
Но ведь даже слепому видно деньги у Путина есть .
На сирию , ДНР лнр всякие потоки , и даже на выборы в США.
Только нет денег для пенсионеров , которые фактически содержат его 20 лет у власти.
Пусть хоть один экономист реально оценит затраты на содержание Президентской власти... Народ сразу задумается о парламентской республике.
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Горожанин30 августа 2018, 12:38
Даже прессекретарь президента на свою зарплату госслужащего живет на уровне олигарха, чего уж там говорить про остальную путинскую братию.
Не удивительно что денег не хватает даже на мизерные пенсии.
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3
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Горожанин30 августа 2018, 12:50
Похоже на то, что уже край. Никто не поддерживает Россию и ей уже не верит. Кредит доверия исчерпан. В 90-ые поддержали, с надеждой, что она идет по европейскому пути, оказалось, строит СССР-2. Не верю, что после чеченской, грузинской и украинской войны, аннексий и подлостей, сбитого Боинга, вмешательств в выборы, вранья и провокаций и тому подобного возможен возврат к нормальным отношениям. Принятые американские санкции практически неотменимы, новые на подходе. Не, это кранты, России в нынешних границах не будет. Чечня первая на выход, Дальний Восток отдадут по тихому, Калининград ждет удобного момента, Ставрополье+Краснодар, Урал, Московия и т.д.. Запаситесь попкорном, начинаются крысиные бега.
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Горожанин30 августа 2018, 12:51
Что-то тошнит.
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

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Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
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Голосов: 6
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Голосов: 186
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