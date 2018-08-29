В июле в Татарстане снизились цены на продукты

В Татарстане в июле 2018 год снизились цены на продукты по сравнению с июлем прошлого года, об этом сообщили в Национальном банке Татарстана.

К примеру, цены на макароны и крупы снизились на 9,7%, сахар — на 11,1%, огурцы — на 17,7%, картофель — на 22,7%, помидоры — на 32%, гречку — на 40%. В целом цены на продукты снизились на 0,1%, годовая инфляция снизилась до 2%.

Причиной снижения цен является излишне высокий уровень цен на продукты в июле прошлого года из-за сложных погодных условий.