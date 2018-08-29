В Татарстане ожидается сильная гроза

В Татарстане сегодня ожидается гроза, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. Ветер юго-восточный слабый, днем до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.

В Казани днем ожидается от +25°С до +28°С. В целом по Татарстану температура составит от +23°С до +28°С.

Отметим, накануне синоптики уже предупреждали о грозе.