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В Казани горел цех кожевенного производства‍
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Путин о новом пенсионном возрасте в России: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин
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В центре Казани водитель протаранил фонарный столб и погиб
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В ДТП под Казанью, где "Ладу" "расплющили" две фуры, погиб настоятель храма
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Сегодня Путин выступит с обращением к жителям России по пенсионной реформе
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Сегодня в Казани ожидается +27 градусов
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Казань сегодня: новый пенсионный возраст, смерть священника и труп на заводе

Казань сегодня: новый пенсионный возраст, смерть священника и труп на заводе
16+

Путин о новом пенсионном возрасте в России: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин

В самом начале выступления президента России Владимира Путина о пенсионной реформе на сайте Кремля появился текст его выстуления, из которого стало известно, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.

Экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов освобожден из СИЗО‍

Бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов был освобожден из-под стражи, куда его в августе прошлого года отправили по решению Вахитовского райсуда, он был отправлен домой под подписку о невыезде. Об этом сообщили в адвокатской компании «Бородин и Партнеры».

В Казани на крупном заводе нашли труп в цистерне

В Казани на территории завода "Казаньоргсинтез" накануне нашли в цистерне труп 25-летнего жителя Высокогорского района.

- 28 августа около 19 часов в цистерне с окисью этилена было найдено тело аппаратчика завода. К тому моменту парень был мертв около часа, - сообщил порталу ProKazan.ru источник.

В ДТП под Казанью, где «Ладу» «расплющили» две фуры, погиб настоятель храма

В ДТП в Зеленодольском районе накануне днем погиб 55-летний настоятель храма Воскресения Христова  в селе Старая Тюрлема Козловского района Чувашии, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru. Всего в столкновении погибли четыре человека.

Бабушка из Татарстана установила рекорд, сдав на водительские права в 78 лет

Мария Зеленкина из Зеленодольска удивила не только соседей, но и представителей Книги рекордов России. В свои 78 лет пенсионерка сдала на водительские права и теперь ездит на рынок и за грибами на собственном авто.

A. Nabiullin, 29.08.2018, 20:03
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин29 августа 2018, 20:45
Мне как и корреспондентам ProKazan больше всего новости про трупы нравятся. Я так рад, что у вас тоже есть пристрастия к трупам. Вы такие молодцы, у вас тут что ни день, то новый труп, фоток бы ещё побольше постили. :-)
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Назар Порохов29 августа 2018, 21:00
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://miblog.2sms.ru
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
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Голосов: 6
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Голосов: 186
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