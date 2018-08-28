Казань сегодня: новый пенсионный возраст, смерть священника и труп на заводе

Путин о новом пенсионном возрасте в России: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин

В самом начале выступления президента России Владимира Путина о пенсионной реформе на сайте Кремля появился текст его выстуления, из которого стало известно, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.

Экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов освобожден из СИЗО‍

Бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов был освобожден из-под стражи, куда его в августе прошлого года отправили по решению Вахитовского райсуда, он был отправлен домой под подписку о невыезде. Об этом сообщили в адвокатской компании «Бородин и Партнеры».

В Казани на крупном заводе нашли труп в цистерне

В Казани на территории завода "Казаньоргсинтез" накануне нашли в цистерне труп 25-летнего жителя Высокогорского района.

- 28 августа около 19 часов в цистерне с окисью этилена было найдено тело аппаратчика завода. К тому моменту парень был мертв около часа, - сообщил порталу ProKazan.ru источник.

В ДТП под Казанью, где «Ладу» «расплющили» две фуры, погиб настоятель храма

В ДТП в Зеленодольском районе накануне днем погиб 55-летний настоятель храма Воскресения Христова в селе Старая Тюрлема Козловского района Чувашии, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru. Всего в столкновении погибли четыре человека.

Бабушка из Татарстана установила рекорд, сдав на водительские права в 78 лет

Мария Зеленкина из Зеленодольска удивила не только соседей, но и представителей Книги рекордов России. В свои 78 лет пенсионерка сдала на водительские права и теперь ездит на рынок и за грибами на собственном авто.