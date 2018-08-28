Шаймиев предложил писать названия улиц только на двух языках

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил писать названия улиц в республике только на двух языках — русском и татарском, об этом он заявил сегодня на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР.

- Все наименования улиц и так далее нужно на двух языках писать. Давайте уже наконец! А то всегда наполовину. Если поговорили, то что-то начинается. Поговорим, а потом забываем, не доделываем. Давайте поставим точку. Мы же сами не делаем, а потом недовольны, — цитирует Шаймиева «Татар-информ».

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение Шаймиева, поручив включить его в протокол заседания оргкомитета.