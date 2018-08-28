В Казани вновь пройдет митинг против пенсионной реформы

В Казани пройдет новый митинг против повышения пенсионного возраста, об этом сообщили в региональном отделении КПРФ. Акция была согласована исполкомом города.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин анонсировал изменения в пенсионной реформе, планируется, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.