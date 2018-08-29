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Правила жизни лидера татарстанских коммунистов Хафиза Миргалимова

Правила жизни лидера татарстанских коммунистов Хафиза Миргалимова
16+
Фото: Нияз Гатауллин
Новая рубрика: известные жители Казани через длинный монолог рассказывают о своей личной и профессиональной жизни

В журнале Esquire есть рубрика "Правила жизни", в которой через длинные монологи раскрывается мировоззрение приглашенных героев. Попадают туда только известные люди - музыканты, писатели, артисты, политики, журналисты. Нам очень нравится этот формат, поэтому мы решили позаимствовать его для нашего сайта, а в качестве героев приглашать популярных, необычных или просто интересных жителей Казани.

Сегодня мы побеседовали с Хафизом Миргалимовым – депутатом Госсовета Татарстана, лидером фракции КПРФ в Госсовете, одним из старейших и опытнейших политиков республики.

Моя партийная кличка – «Маленький Ленин в Татарстане».

Я рос в многодетной семье, у меня шесть братьев и одна сестра. Старшему в следующем году исполнится 80 лет.

У меня было интересное детство. Я любил читать. Особенно ночью под одеялом с китайским фонариком. Отец меня за это ругал, не хотел, чтобы я портил зрение.

В школьные и студенческие годы я занимался чеканкой. Номера комнат  432 и 535 в 4-ом студенческом общежитии КФУ  были сделаны мной и до сих пор висят на дверях.

В юности я мечтал стать летчиком. Даже служил в авиации.

Больше всего из советского прошлого сейчас не хватает решения социальных вопросов. Раньше был строй для человека, для трудящихся. Партия делала все, чтобы облегчить жизнь своих граждан. А сейчас мерилом всех ценностей стали деньги.

Раньше вся еда была натуральная. Нынешнюю колбасу даже кошки не едят, все напичкано химией. Это влияет на наших детей, очень много хронических заболеваний.

Мой любимый фильм – «Чапаев» 1934 года.

Чтобы стать хорошим политиком нужно много читать, знать историю и быть хорошим психологом.

Политика – не грязное дело. Это работа с людьми, должностными лицами, партиями. Запачкать ее могут грязные руки.

Я снимаю стресс после работы с помощью книг. Моя последняя прочитанная книга – «Научно-практическая конференция в честь юбилея Маркса».

Если бы не политическая карьера, возможно, работал бы водителем.

В России революция возможна. Назовите хоть один закон, который бы улучшил жизнь рядового человека. Революционная ситуация складывается, это реально, но мы за мирные законодательные изменения.

У «Единой России» нет идеологии. А раз нет идеологии, то нет и цели. У них одна задача – укрепить существующий режим капиталистов.

Никакая власть, никакая партия не вечна.

Наши татарстанские политики оказались не нужны центральному правительству.

СССР и КПСС убили. Убили извне и изнутри. Но идею коммунизма не убить.

Если бы не Сталин, немцы дошли бы до Владивостока.

На пенсии, скорее всего, буду заниматься плотничеством, рисованием, огородничеством. Но полностью отойти от дел в политике невозможно, даже на пенсии.

Мои три совета молодым: следите за здоровьем, занимайтесь интересной работой, будьте во всем правдивы.

Нияз Гатауллин, 31.08.2018, 12:00
Тэги: Правила жизни
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    Комментарии

    Манштейн31 августа 2018, 12:22
    Врет дедок и не краснеет. Он 54 года рождения, следовательно с фонариком "китайским" он мог читать примерно с 64 по 69 год - серьезно? Китайский фонарик в 60ых годах, когда они ничего кроме риса и фиговой стали в самодельной домне на каждом огороде не производили и когда граница с Китаем на полном замке была похлеще чем с НАТО и в 69ом вообще конфликт на о-ве Даманский был? Он или в маразме или своих слушателей за полных идиотов держит, такие мелкие ляпы подловленные норальному политику карьеры могут стоить.
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    5
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    Горожанин31 августа 2018, 12:25
    Не понял, а зачем нам нужны коммунисты? Единороссы - понятно, нужны чтобы их кормить, а эти зачем?!
    6
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    Горожанин31 августа 2018, 12:29
    А про мои правила простого человека никто не напишет. Ну, я сам напишу: Холостяк, живу скромно, кушаю кашу, творог, простую полезную еду. Не пью, не курю, занимаюсь спортом, медитирую время от времени. В связях разборчив, ценю настоящую дружбу! Ну и чем этот депутат примечателен? Мандатом своим, корочкой депутатской? Идеологий, понимаешь-ли...
    5
    7
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    Горожанин31 августа 2018, 12:32
    В ответ на комментарий пользователя
    Не понял, а зачем нам нужны коммунисты? Единороссы - понятно, нужны чтобы их кормить, а эти зачем?!
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    А затем, чтоб единоросы по ушам ездили населению , как тяжко им работать при многопартийности. :-D
    3
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    Прохожий31 августа 2018, 12:34
    Клички у собак , революционеры имели псевдоним....
    Хотя действительно это верный пес власти !
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    Лиза31 августа 2018, 12:48
    Мне ничего не понравилось в этой статье
    0
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    Ага31 августа 2018, 12:49
    В ответ на комментарий пользователя
    А про мои правила простого человека никто не напишет. Ну, я сам напишу: Холостяк, живу скромно, кушаю кашу, творог, простую полезную еду. Не пью, не курю, занимаюсь спортом, медитирую время от времени. В связях разборчив, ценю настоящую дружбу! Ну и чем этот депутат примечателен? Мандатом своим, корочкой депутатской? Идеологий, понимаешь-ли...
    Развернуть
    Какой хороший мужчина))) А мой творожок скушал бы и ценил бы нашу дружбу?))
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    Нужно ли повышать пенсионный возраст?

    До окончания голосования осталось:
    Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
    Голосов: 5
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