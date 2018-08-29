Правила жизни лидера татарстанских коммунистов Хафиза Миргалимова

Новая рубрика: известные жители Казани через длинный монолог рассказывают о своей личной и профессиональной жизни

В журнале Esquire есть рубрика "Правила жизни", в которой через длинные монологи раскрывается мировоззрение приглашенных героев. Попадают туда только известные люди - музыканты, писатели, артисты, политики, журналисты. Нам очень нравится этот формат, поэтому мы решили позаимствовать его для нашего сайта, а в качестве героев приглашать популярных, необычных или просто интересных жителей Казани.

Сегодня мы побеседовали с Хафизом Миргалимовым – депутатом Госсовета Татарстана, лидером фракции КПРФ в Госсовете, одним из старейших и опытнейших политиков республики.

Моя партийная кличка – «Маленький Ленин в Татарстане».

Я рос в многодетной семье, у меня шесть братьев и одна сестра. Старшему в следующем году исполнится 80 лет.

У меня было интересное детство. Я любил читать. Особенно ночью под одеялом с китайским фонариком. Отец меня за это ругал, не хотел, чтобы я портил зрение.

В школьные и студенческие годы я занимался чеканкой. Номера комнат 432 и 535 в 4-ом студенческом общежитии КФУ были сделаны мной и до сих пор висят на дверях.

В юности я мечтал стать летчиком. Даже служил в авиации.

Больше всего из советского прошлого сейчас не хватает решения социальных вопросов. Раньше был строй для человека, для трудящихся. Партия делала все, чтобы облегчить жизнь своих граждан. А сейчас мерилом всех ценностей стали деньги.

Раньше вся еда была натуральная. Нынешнюю колбасу даже кошки не едят, все напичкано химией. Это влияет на наших детей, очень много хронических заболеваний.

Мой любимый фильм – «Чапаев» 1934 года.

Чтобы стать хорошим политиком нужно много читать, знать историю и быть хорошим психологом.

Политика – не грязное дело. Это работа с людьми, должностными лицами, партиями. Запачкать ее могут грязные руки.

Я снимаю стресс после работы с помощью книг. Моя последняя прочитанная книга – «Научно-практическая конференция в честь юбилея Маркса».

Если бы не политическая карьера, возможно, работал бы водителем.

В России революция возможна. Назовите хоть один закон, который бы улучшил жизнь рядового человека. Революционная ситуация складывается, это реально, но мы за мирные законодательные изменения.

У «Единой России» нет идеологии. А раз нет идеологии, то нет и цели. У них одна задача – укрепить существующий режим капиталистов.

Никакая власть, никакая партия не вечна.

Наши татарстанские политики оказались не нужны центральному правительству.

СССР и КПСС убили. Убили извне и изнутри. Но идею коммунизма не убить.

Если бы не Сталин, немцы дошли бы до Владивостока.

На пенсии, скорее всего, буду заниматься плотничеством, рисованием, огородничеством. Но полностью отойти от дел в политике невозможно, даже на пенсии.

Мои три совета молодым: следите за здоровьем, занимайтесь интересной работой, будьте во всем правдивы.