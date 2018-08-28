«А если болит спина?». Казанцы не верят в поправки к пенсионной рефоме, озвученные Путиным

Мнения жителей города на поправки к пенсионной реформе, которые сегодня озвучил президент

29 августа Владимир Путин объявил о поправках к пенсионной реформе. Пенсионный возраст для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет. Реформой должно будет предусмотрено право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей и дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.



Лиана Тимерханова, активистка:

- Меня волнует вопрос: какую зарплату я буду получать в 60 лет? Если сейчас россияне в регионах и в глубинках получают 15 тысяч в среднем, то пенсионеры получают в 8-15 тысяч, подрабатывают и работают. Иначе не прожить. Кому-то помогают дети, кому-то - нет. Чтобы выжить 60-летним пенсионерам придется работать на 2 работах.



Еще интересно: а если у человека болят ноги, спина, есть артрит или грыжа? Инвалидность он не получит, но и работать не сможет полноценно, кто его отпустит на больничный? И какие деньги на больничном он получит? Его выкинут просто с работы! За что? Так найдут, за что!



Александр Ганько, менеджер по продажам:

- Это, конечно, не очень приятная новость прежде всего для тех, кто собирался выйти в скором времени на пенсию. Но что касается молодежи, не думаю, что им это интересно, так как многие открыто говорят, что не рассчитывают на государство. Мое мнение: мера вынужденная, но в существующей экономической ситуации в стране оправданная. Частично. Хорошо, что льготные категории остались - многодетные мамы смогут уходить раньше.



Али Ахмадов, студент:

- Я бы предложил поправку в реформу в таком виде: женщинам выходить быстрее замуж, а мужчинам жениться. В скором времени у них будут дети - это типичная ситуация. К моменту, как дети вырастут, родители тоже еще будут молодыми. Увеличится количество работоспособных, рождаемость сильно будет влиять на популяцию. Но я не согласен с повышением, так как люди работали столько лет с доверием правительства, они вкалывали, грубо говоря, до последних сил. К тому же, чем раньше пожилые люди выйдут на пенсию, тем быстрее они уступят места новым молодым кадрам, тем самым увеличив производительность работы и внедрив новые знания и технологии.



Мария Меркулова, менеджер по работе с клиентами

- Как обычно, завуалированные поправки к закону. Ничего нового мы не ожидали. Пусть для начала повысят уровень жизни в стране, а потом заставляют стариков работать! У нас не военное положение, чтобы вкалывать с детства до глубокой старости! Или это подготовка?!



Что касается льгот для матерей: детей рожать страшно, зная суммы пособий. Что мы получим? 5 лет пенсионеры будут сидеть на рабочих местах, а в это время молодежь погрязнет в безработице. И сколько новых налогов будет введено, чтобы полностью перекрыть все надбавки?!



Мирсаид Азизов, студент

- То, что уменьшили возраст выхода на пенсию для женщин, было ожидаемо. Возможно, нам специально озвучили сначала цифры побольше, а затем поменьше, чтобы градус возмущения упал. Нас всех убеждают в вынужденности подобных мер, но такая манипуляция не добавляет доверия.



Любовь Черникова, пенсионерка

- Так и знала, что убавят изначально озвученные цифры. Наверное, чтобы рейтинг Путину поднять. Ну хотя бы за это спасибо, но я все равно против. Обидно. Моей дочери 48 лет, она вся больная и уже еле работает, а теперь спрашивает меня: «Доживу ли, мам?». Говорят, пенсию поднимут, но это же все гроши! Моя пенсия 15 тысяч, пока за все расплачусь, на еду остается 3 тысячи! Сирию кормим, всему миру помогаем, а старикам не на что продукты купить.