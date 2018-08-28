СК о смерти должника по алиментам в колонии в Казани: в камере он был не один

В Следственном комитете прокомментировали смерть 42-летнего заключенного в казанской колонии №19, выяснилось, что на момент смерти он был в камере с другим осужденным. Об этом сегодня сообщил представитель ведомства.

22 августа мужчина прибыл в колонию отбывать срок до ноября 2018 года за неуплату алиментов, его поместили в карантин.

- Будучи помещен в карантин, спустя несколько часов он покончил с собой. Согласно записям видеонаблюдения, в момент суицида второй заключенный, содержавшийся в камере, спал, - сообщили в СК.

По данному факту ведется проверку.

Напомним, мужчина был осужден Атнинским судом в июне этого года.