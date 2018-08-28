В Казани горел цех кожевенного производства‍

В Казани сегодня горел цех кожевенного производства в Кировском районе города, об этом сообщили в МЧС.

Из помещения цеха на улице Гладилова эвакуировались 22 сотрудника организации. Пожарные потушили огонь в 11:36.

Причиной пожара стало возгорание оборудования, в результате инцидента никто не пострадал.