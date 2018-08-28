В Челнах задержали подростка по делу о смертельном конфликте из-за замечания

В Набережных Челнах задержали подозреваемого по делу о смертельном конфликте между мужчиной и подростками. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Следственного отдела Челнов Ильяс Гизатуллин.

- В настоящее время подросток задержан и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, - сказал Гизатуллин, передает "Бизнес Онлайн".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Челнах подростки, избившие мужчину, который затем скончался, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоят, и в момент драки были трезвыми. Отметим, что все подростки после инцидента были доставлены в полицию, никто из них не скрылся.

Вечером 17 июля в Челнах, проходя по двору, мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке.

- Довольно долго у них продолжалась словесная перепалка. Потом подростки начали толкать оппонента. Мне показалось, что сильный удар нанесли только один раз. Паренек из этой компании подбежал к нему сбоку и ударил по голове. Тот упал. Подростки окружили его, ждали, пока поднимется. Но он не вставал, - рассказал друг погибшего.

По словам другого очевидца, мужчине нанесли несколько ударов. Причем один — "тупым предметом в область груди". Именно после этого мужчина упал и больше не вставал.