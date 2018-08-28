Сегодня Путин выступит с обращением к жителям России по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства в среду, 29 августа. Выступление главы государства займет 35 минут и начнется в 12:00, оно будет транслироваться по телеканалам.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, формат телеобращения выбран из-за важности темы, а не ради рейтинга.

- Эта тема является важной для президента, как и для всех, отреагировал на большую резонансность этой темы, — сообщил представитель Кремля журналистам 28 августа, передают "Известия".

Он подчеркнул, что "всегда такие преобразования во всех странах мира сопровождаются большими дискуссиями".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил поэтапно повышать пенсионный возраст. По его словам, пенсионный возраст будет повышен поэтапно до 65 лет для мужчин в 2028 году, до 63 лет для женщин в 2034 году. Повышать пенсионный возраст планируется с 2019 года.