Казань 10 лет назад: утопленные в ванной дети, убийство двух школьниц и сожженная конопля

Новая рубрика портала ProKazan.ru: мы расскажем вам, о чем в 2008 году писала местная пресса и что обсуждал весь город

Молодая мама из Куюков утопила в ванной двух своих малышей

Двадцатитрехлетняя жительница деревни Куюки Пестречинского района несколько последних лет проживала в общежитии на улице Воровского в Казани. Но ее сожитель, кроме пьянства, ничем не занимался, так что ей самой пришлось искать работу, чтобы не оказаться на улице вместе с двумя маленькими сыновьями, воспитанием которых отец себя не утруждал. Рабочие руки оказались нужны на расположенной неподалеку автомойке. Там молодая женщина познакомилась с 36-летним автослесарем, с которым у нее завязались дружеские отношения.

Как объяснила сама задержанная, днем 14 марта она приехала к своему приятелю на улицу Пионерскую. В общежитии, как обычно, начались перебои с горячей водой, и у своего друга она планировала вымыть детей. Мужчины в это время дома не было, он, как обычно, "крутил гайки" в гараже. Чтобы банный день прошел веселее, женщина сходила за пивом. Дальше восстановленная со слов задержанной картина больше походит на часть сценария к фильму ужасов.

Женщина схватила одного из братьев, четырехлетнего Романа, за руки и погрузила под воду, которой наполнила ванну, с головой. Держала ребенка, пока тот не перестал двигаться.

Все это время трехлетний Данил, ничего не понимая, наблюдал за убийством. Когда старший сынишка перестал подавать признаки жизни, женщина так же расправилась и с младшим. После этого спокойно спустила в ванной воду и отправилась в комнату, где в адресованной своему приятелю записке рассказала о причинах зверства. Из нескольких строчек на клочке бумаги было ясно, что жизни своих детей женщина лишила "из-за любви" к нему. Затем она позвонила в милицию и рассказала о случившемся.

В тот же день Центральный межрайонный отдел следственного управления СК при Прокуратуре РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц", женщина была помещена под стражу. Следствие не торопится называть истинные мотивы преступления. Сначала арестованная заявила, что ей стало жалко детей, потому что денег на их содержание у нее не было и единственным выходом из сложной ситуации было отдать мальчиков в детский дом. Но такого будущего для своих детей мать явно не хотела, поскольку о жизни детдомовцев знала по собственному опыту — она оказалась в Пестречинском детском доме в 7 лет, когда умерла ее мать. Потом же женщина рассказала, что своих детей очень любила и вовсе не хотела их никому отдавать. Свою вину она признала полностью, но потом добавила, что в момент убийства у нее помутилось сознание и она плохо помнит детали произошедшего.

Мужчина из Казани убил своего брата, а тело закопал в погребе

В Казани раскрыто убийство, совершенное четыре года назад. Мужчина убил своего брата, а тело закопал в погребе, где оно и пролежало все это время. Примечательно, что казанец два года назад уже писал в милиции явку с повинной, но тогда ему не поверили.

Как выяснилось, убийство произошло 13 января 2004 года. В тот день 25-летний Владимир (имя изменено в интересах дела) вернулся из санатория домой и узнал, что пока его не было, старший брат снова поднимал руку на мать. Да к тому же ударил и его малолетнего сына. Братья тут же схватились в драке. Сначала Владимир пытался душить брата, когда понял, что это бесполезно, схватил топор. Все это происходило на глазах 23-летней сожительницы младшего брата.

Осознав, что брат мертв, Владимир завернул труп в полиэтиленовую пленку и вместе со своей подругой отнес его в погреб, где и закопал. Затем перезахоронил труп в том же погребе, нагромоздил сверху всякого хлама. А спустя два месяца и вовсе забетонировал это место.

Несмотря на угрозы Владимира, его сожительница рассказала об убийстве матери братьев, а та в свою очередь поделилась тайной с подругой. На этом история тогда и закончилась. Неожиданно она получила продолжение в 2005 году, когда брат убитого лично явился в милицию и написал явку с повинной. Однако не указал ни подробностей преступления, ни место нахождения трупа. Тогда его отпустили домой, пообещав во всем разобраться. Но уже на следующий день, когда началась проверка, мужчина вдруг резко передумал и заявил, что все это — лишь плод его фантазий. Таким образом, уголовное дело по статье "Убийство" так и не было возбуждено.

Закончилось все спустя три года. В райотдел милиции в январе за перебранку со свекровью доставили молодую женщину, которая вдруг заявила, что четыре года назад ее приятель убил человека. На этот раз сообщение об убийстве решили проверить более тщательно, в результате чего Владимир и был задержан.

Четверо подростков из Бугульминского района изнасиловали и убили двух школьниц

Cотрудники правоохранительных органов задержали четверых молодых людей, подозреваемых в убийстве двух восьмиклассниц из села Старое Исаково Бугульминского района. Как рассказали сами задержанные, девочек они убили, потому как боялись, что те расскажут об изнасиловании. Все задержанные проживают в Бугульме. Самому старшему из криминальной четверки недавно исполнилось 18 лет, двоим по 17, четвертому фигуранту дела — 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК при Прокуратуре РФ по РТ, трое из них уже имели проблемы с законом. Один имеет судимость, двое в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности за грабеж. Отрицает свое участие в произошедшем лишь один из них, остальные написали явку с повинной.

Как установило предварительное следствие, в субботу все четверо приехали на дискотеку в поселок Старое Исаково, где и проживали убитые. После того как танцы закончились, молодые люди в надежде поймать попутку направились по оренбургской трассе в сторону Бугульмы. В то же самое время из соседнего поселка Восточный по проселочной дороге домой возвращались восьмиклассницы — 14-летняя Маргарита и 15-летняя Эльвира.

Как рассказали подростки, увидев на безлюдной дороге двух девочек, они решили их изнасиловать. После того как издевательства закончились, кто-то из четверых (кто именно — сейчас выясняет следствие) предложил не оставлять школьниц в живых, чтобы они не заявили о случившемся в милицию.

Тогда подростки просто забили девочек насмерть найденным рядом металлическим прутом. После этого они остановили машину и уехали в Бугульму.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по РТ Эдуард Абдуллин, скорее всего, к инкриминируемому задержанным пункту “а” части 2 статьи 105 УК РФ “Убийство двух или более лиц” будет добавлен и пункт “к” — с целью скрыть другое преступление. А это предусматривает более строгое наказание. Однако, как отметил Эдуард Абдуллин, так как трое из четверых задержанных не достигли совершеннолетия, то назначенное им наказание не может превышать 10 лет. А вот единственному совершеннолетнему из задержанных, если его вина будет полностью доказана, может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В селе Омары выросло 300 кг марихуаны

Почти полторы тонны конопли было уничтожено на днях в Мамадышском районе республики. Похоже, до «травки» местным властям дела не было, возле одного из сел конопля разрослась на площади более гектара и стала появляться на сельских улицах.

Запрещенное растение сотрудники Госнаркоконтроля республики выявили у села Омары. Глава местного сельского поселения обратил внимание на дикорастущую коноплю лишь после того, как руководство Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РТ вынесло ему предписание. Затем, надо отдать сельчанам должное, на борьбу с «травкой» вышли многие местные жители. Борьбу с этой травой усложняет рельеф местности, исключающий использование механических косилок.

Но в первый же день жителями было уничтожено более половины конопляного поля. После этого около 300 килограммов конопли было уничтожено и в самом селе, где она росла прямо на улицах.

Как сообщили в Госнаркоконтроле республики, это один из 29 очагов конопли, выявленных в ходе операции «Мак-2008» в Буинском, Мамадышском, Чистопольском, Тукаевском и Арском районах. Всего же уничтожено более 12,5 тонны этого растения.

При написании материала использованы новости с сайта "Республика Татарстан".