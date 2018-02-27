В Татарстане с башенного крана сняли голую женщину

В Челнах накануне вечером с башенного крана сняли голую женщину. Челнинку на вид 40 лет заметили строители около 21.25 в 21-м комплексе.

Женщина пробралась на стройку, разделась и поднялась на кран. Строители поднялись за ней, спустили вниз и вызвали скорую помощь. Но с медиками он отказалась общаться, а позже ее доставили в психоневрологический диспансер. Не исключено, что она ранее уже состояла на учете.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах спасатели растянули тент, чтобы спасти девушку, которая пыталась покончить с собой. Инцидент произошел в 50-м комплексе. Молодая девушка забралась на пятый этаж дома 50/14. Она сидела на подоконнике, свесив ноги вниз и, закрыв лицо руками. Местные жители увидели такую картину и тут же вызвали МЧС. Прибывшие на место пожарные растянули спасательный тент и спасли ее.