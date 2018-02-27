В Нижнекамске возбудили уголовное дело из-за массовой драки, попавшей на видео

Прокуратура Нижнекамска провела проверку из-за массовой драки в городе. В результате было возбуждено уголовное дело из-за причинения легкого вреда здоровью. Сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в Нижнекамске рано утром 11 августа во дворе дома по улице Корабельной произошла массовая драка, в которой участвовали четверо мужчин. Видео этой драки появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что в ход шли не только кулаки, но и кирпичи и палки. Сначала конфликт завязался между компанией из двух человек с одной стороны и четырех — с другой. В этот момент местные жители, услышав крики во дворе, стали кричать, что вызовут полицию.

- Зверски избили мужчину, один даже встать не мог, - рассказали потом очевидцы.

Полицейские задержали троих — двоих пострадавших, и того, кто избивал. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела была изъята видеозапись произошедшего, допрошены потерпевшие, подозреваемые и очевидцы преступления, проведены очные ставки.