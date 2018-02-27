Жители Татарстана назвали средний размер взятки

В Татарстане по данным соцопроса населения средний размер взятки составил 39 тысяч рублей, рассказал сегодня на пресс-конференции и.о. завотделом антикоррупционных проверок Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Размер средней взятки по данным МВД по РТ заметно выше, чем ожидают жители Татарстана - 161 тысяча рублей.

- Здесь сами подходы в подсчетах разные. То есть в первом случае – мнение населения, во втором – общая сумма денежных вознаграждений делится на количество выявленных случаев взяточничества, - рассказал Салават Рахимов.

В этом году в Татарстане за коррупцию было осуждено 136 человек.