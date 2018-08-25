Казань сегодня: избиение преподавателя, акцизы на бензин и «Дубравная»

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

В Казани задержали парня, сломавшего ребра преподавателю КФУ

В Казани полицейские задержали 27-летнего парня, подозреваемого в избиении 55-летнего преподавателя физкультуры КФУ, об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

Инцидент произошел 16 августа в Казани на улице Правобулачной, преподаватель возвращался с железнодорожного вокзала домой. Проходя по узкому тротуару, он слегка задел идущую навстречу девушку. Молодому человеку девушки это не понравилось, и он несколько раз ударил мужчину в спину, тот упал и сломал ребра. Пострадавшего госпитализировали.

Читатели ProKazan.ru за 5 дней собрали 820 тысяч на лечение девушки, умирающей от рака

Лилия Нуруллина, на лечение которой вся Казань собирала деньги, вылетела в Турцию для дальнейшего лечения онкологии. Благодаря неравнодушным людям семья смогла собрать на лечение около 820 000 рублей.

Минниханов примет участие в открытии станции «Дубравная» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в открытии новой станции казанского метро "Дубравная", об этом говорится в официальном плане мероприятий.

Подробности пропажи школьницы из Челнов с татуировкой «Тема»: она жила с любовником

Стали известны подробности пропажи 15-летней школьницы из Набережных Челнов, которую нашли спустя полтора месяца в Санкт-Петербурге. Об этом пишет местный портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что девушка жила с 26-летним парнем, которого тоже разыскивали в Челнах. Молодые люди проживали на съемной квартире на набережной реки Фонтанки. О «подозрительной паре» в полицию сообщил один из соседей.

Правительство России с 1 января повысит акцизы на бензин

В России собираются повысить акцизы а безин с 1 января 2019 года, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак, передает РБК.

- Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года, - заметил вице-премьер.