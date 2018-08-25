Прокуратура предупредила исполком Казани из-за водителя автобуса, державшего руль ногами

Прокуратура Казани вынесла предписание исполкому города из-за того, что водитель управлял "красным автобусом" ногами, об этом сегодня сообщили в ведомстве.

- В конце июля 2018 года водитель во время управления автобусом маршрута № 34 пользовался телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим разговаривать без использования рук. Более того, этот же , не обеспечив полный контроль за транспортным средством. Так, мужчина, опустив рулевое колесо, зафиксировал его в одном положении ногами, - сообщили в прокуратуре.

По поручению прокурора РТ Илдуса Нафикова была проведена проверка, выяснилось, что контролируют ПАТП-2, где работал водитель, в том числе и городские власти.

- В целях усиления контроля за деятельностью транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города, а также минимизации подобных фактов в будущем, прокуратура Казани внесла в адрес исполкома города представление. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры города, - отмечается в сообщении.

Напомним, сам водитель после проведенной проверки был уволен. Как после выяснилось, водителя зовут Максим Федотов. В тот день он ехал по маршруту №34, на перекрестке улиц Сибирский тракт и Арбузова остановился на светофоре. "Весь день сидишь за рулем, поэтому, чтобы снять напряжение, приходится искать удобную позу, - рассказывал Максим. - Я положил левую ногу на рулевую колонку, но когда загорелся зеленый сигнал светофора, убрал ногу с руля на боковую панель".