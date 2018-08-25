В Татарстане охотники потеряли 12 «стволов» с начала года

В Татарстане с начала года охотники потеряли 12 единиц оружия, об этом стало известно сегодня на пресс-конференции.

Всего в республике имеется 49 000 владельцев оружия, больше всего владельцев охотничьего оружия – 80% из общего количества или свыше 40 тысяч. На руках у них 65 тысяч охотничьих стволов.

Также в Татарстане снижается количество инцидентов с пьянством среди охотников, к примеру, за период ЧМ-2018 не произошло ни одного инцидента с применением оружия.

В ходе проверок охотников в республике были изъяты 1,5 тысячи единиц оружия, к административной ответственности привлекли 1,8 тысячи человек.