В Казани вновь запретили купаться на двух пляжах

Роспотребнадзор в очередной раз провел проверку воды на пляжах на соответствие гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, вновь запретив купаться на пляжах «Комсомольский» в Дербышках и «Локомотив» на Волге.

- В связи с тем, что качество воды водных объектов, используемых для рекреационных целей, не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать их для купания, — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжить благоустройство пляжей республики, один из способов - установить плавучие бассейны с очищенной водой в водоемах с грязной водой. К примеру, в Казани, где Роспотребнадзор периодически запрещает купаться из-за грязной воды, можно будет установить такие бассейны, инвесторам, готовым вложиться в это, могут предложить льготные условия.