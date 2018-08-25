В Казани жильцов деревянного дома лишили единственного туалета на улице

В Кировском районе Казани жители столетнего деревянного дома лишились единственного туалета, который и тот стоял на улице. Территория, на которой стояли “удобства” и еще несколько сараев и голубятня, выкупил предприниматель для строительства гостиницы. Об этом сообщает “Татарстан 24”.

Жильцы дома уже несколько лет добиваются признания дома ветхим - независимая экспертиза признала его непригодным для жилья. Однако по документам дом считается частным, поэтому в программу переселения войти не может. В доме нет канализации: за водой жители ходят к колодцу, а туалет установлен на улице. Жители пытались оформить землю под дворовыми постройками в собственность или в аренду, однако им было отказано.

Недавно землю выкупил предприниматель, который собирается построить на данной земле гостиницу и парковку. Границы ее проходят аккурат под постройками. Бизнесмен уже установил забор, отрезав жителей от единственного туалета.