В Казани Mazda вылетела на тротуар на пешеходном переходе

В Казани на перекрестке улиц Восстания и Бакалейной автомобиль Mazda вылетел на тротуар, сбив знак пешеходного перехода. Об этом сообщает «Бизнес Оnline».

В машине сработали подушки безопасности, а сам автомобиль получил существенные повреждения. Информации по пострадавшим нет.

Одно из предположений причин аварии - водитель мог не пропустить другой автомобиль при развороте.