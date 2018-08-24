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Всего 2 дня: читатели ProKazan собрали 500 тысяч на лечение онкобольной, но их не хватает

Всего 2 дня: читатели ProKazan собрали 500 тысяч на лечение онкобольной, но их не хватает
16+
Фото: из архива Лилии Нуруллиной
Публикуем отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 24 августа

На лечение онкобольной Лилии Нуруллиной читатели ProKazan.ru собрали более 500 тысяч рублей. Напомним, что девушку пытается спасти весь город: изначально ей неверно был диагностирован не тот вид рака, из-за чего лечение просто не могло подействовать.

Лилии Нуруллиной предложили лечение Турецкие врачи, которые уже провели радиотерапию. Положительная динамика показала свою эффективность, поэтому доктора приняли решение продолжать лечение. Лилии прописали иммунотерапию. Это новый способ лечения онкологии: создается вакцина из собственных клеток крови и вводится в 4 этапа. Ее цена - 50 тысяч долларов. Еще в 20 тысяч долларов обойдется химиотерапия.

Отчет о собранных средствах, поступивших на указанные реквизиты за 24 августа

Сбербанк (карта мужа): 74 997 рублей
ВТБ (карта мужа): 2 000 рублей
Сбербанк (карта матери): 10 387 рублей
Qiwi-кошелек: 246 рублей

Итого за день: 87 630 рублей
Сумма, собранная за 3 дня: 512 188 рублей

Мы призываем читателей не останавливаться и продолжить сбор на лечение Лилии Нуруллиной. Каждый день мы будем публиковать отчет о собранных средствах.

Реквизиты для оказания помощи Лилии Нуруллиной*

Сбербанк 4279 6200 2933 6808 Ильназ Ильясович Нуруллин (муж)
ВТБ 4714 8700 8826 4655 Ильназ Ильясович Нуруллин
Сбербанк 5469 6200 1547 4701 Рамзия Иглямовна Камалова (мать)
Qiwi-кошелёк +79625613536

*в редакции имеются все необходимые подтверждающие документы

Ольга Плешкова, 25.08.2018, 15:22
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин25 августа 2018, 15:39
А почему государство не помогает таким людям?
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Горожанин25 августа 2018, 15:40
Миниханов и метшин, помогите.
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Горожанин25 августа 2018, 16:04
Удащливый ты где? С тебя не убудет, к гробу карманов не пришьёшь.
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Ага25 августа 2018, 16:20
С уродов, неправильно поставившим диагноз, тянуть нужно тоже.
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Горожанин25 августа 2018, 16:42
Желаю здоровья и удачи
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