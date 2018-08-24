В СИЗО беременных и несовершеннолетних лишили добавок к питанию

Находящиеся в СИЗО беременные женщины, кормящие матери и несовершеннолетние перестали получать дополнительные продукты — творог, масло, сыр, молоко и овощи. Изменение рациона произошло на основании постановления правительства, заявили представителям Общественной наблюдательной комиссии в УФСИН, передает «Коммерсантъ».

Согласно прежним правилам, несовершеннолетние в сутки получали 15 г масла и сыра и 10 г сахара, беременные женщины —100 г овощей, 50 г мяса, 40 г творога, два куска хлеба, стакан молока, горсть сушеных фруктов и куриное яйцо. Нормы питания для малолетних детей, находящихся в СИЗО с матерями, устанавливал Минздрав.

18 апреля правительство России исключило добавки из перечня продуктов питания для заключенных в СИЗО. Отмечается, что документ разработало Министерство юстиций. Согласно одному из его пунктов, Минюст совместно с Минэкономики может повышать норму питания находящимся в СИЗО беременным женщинам, кормящим матерям и несовершеннолетним.