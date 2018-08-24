Сегодня «Рубин» сыграет с ЦСКА

Сегодня днем казанский "Рубин" встретится с ЦСКА, матч пройдет в рамках пятого тура Чемпионата России.

Обе команды имеют равное колчество очков - по пять - и делят с действующим чемпионом, "Локомотивом", 7-9 места. Правда, "Рубин" в текущем первенстве стартовал с победы, а ЦСКА выиграл впервые только в четвертом туре.

Игра в Казани начнется в 16:30. Ее покажет канал "Матч Премьер".