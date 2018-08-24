В Казани ожидается +22 градуса

Сегодня, 25 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами по республике пройдут небольшие дожди. Днем осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, северный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +10°С до 15°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +18°С до +23°С.

В Казани днем ожидается от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах температура воздуха — от +18°С до +21°С.