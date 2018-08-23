Казань сегодня: правила жизни блогерши, задержание за зарядку и закрытие KFC

Правила жизни самой яркой Instagram-блогерши Казани Натали Гюбнер (Gubernatar)

Сегодня мы побеседовали с Натали Гюбнер (Gubernatar) – одной из самых популярных, эпатажных и красивых Instagram-блогерш Казани. Она работает фитнес-тренером, а на ее блог подписано 125 000 человек. Себя она называет «спасателем кошек и угнетенных, крепким орешком, мотиватором, обозревателем полезной еды».

Экс-игрок «Рубина» Гекдениз Карадениз решил продать уникальный суперкар за 7 млн рублей

Бывший игрок казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз решил продать свой уникальный суперкар Ford Mustang Shelby GT500, его стоимость он оценил в 7 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании "ТрансТехСервис".

В Казани на неделю закрыли один из ресторанов KFC

В Казани суд по жалобе Роспотребнадзора закрыл на неделю один из ресторанов популярной сети фастфуда KFC, об этом сообщается на сайте ведомства. Адрес закрытого ресторана не уточняется.

В Казани задержали активистку, которая устроила зарядку под окнами Рустама Минниханова

В Казани задержали активистку, выступающую против мусоросжигательного завода в Осиново. Причиной стала зарядка под окнами дома Правительства РТ, которую она проводила в роли инструктора по йоге для таких же активистов, как и она.

Во Франции вновь пройдет Сабантуй. Теперь в Каннах

На Лазурном берегу Франции в Каннах сегодня пройдет Сабантуй, сообщает ТАСС. Праздник пройдет в ходе Фестиваля российского искусства.

Накануне в городе прошел концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, он состоялся в зале театра Дебюсси Дворца фестивалей и конгрессов. Сабантуй пройдет на площади перед Дворцом фестивалей и конгрессов.