В Татарстане парень на улице попытался надругаться над 82-летней пенсионеркой

В одном из сел Бавлинского района Татарстана 26-летний Айнур Масалимов попытался на улице надругаться над 82-летней пенсионеркой, об этом сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета.

Днем 22 августа пьяный парень напал на улице на пенсионерку, избил ее и угрожая убийством, попытался надругаться, но его остановил прохожий, сама женщина в это время успела убежать.

Было возбуждено дело по статье "покушение на совершение действий насильственного характер, соединенные с угрозой убийством", подозреваемый был арестован. Свою вину он не признал.

Отмечается, что ранее Масалимов уже был судим за преступления против половой неприкосновенности.