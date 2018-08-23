Ак Барс Банк презентовал финансовую экосистему для образовательных учреждений

Экосистему презентовали Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову на совещании работников образования и науки в Кукморском муниципальном районе

В финансовую экосистему для образовательных учреждений входят такие сервисы как «Карта школьника», интегрированная с системой контроля доступа и оплаты, оперативное управление счетами с помощью приложения Ак Барс Онлайн 3.0, транспортное приложение, система лояльности, удобные цифровые сервисы для учеников и родителей.

Сервисы уже работают в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске. Проект готов к массовому внедрению в школы, училища, вузы и кампусы любых городов.

Следующий этап развития экосистемы для образовательных учреждений - это биометрическое решение нового поколения на основе распознавания лиц, которое также было представлено на мероприятии. «Решение способствует развитию концепции безбарьерной среды и росту проникновения безналичных платежей» - уверен Дамир Галиев, руководитель проектного офиса инновационного развития Ак Барс Банка.

Также банк презентовал «Комплект первоклассника» – образовательный республиканский проект, направленный на изучение двух государственных языков Республики Татарстан. Каждый год первоклассники республики на линейке первого сентября получают в подарок от банка книгу и мультимедийную игру на двух языках. Тематика ежегодно меняется – история, культура, наука, современные технологии и многое другое. В этом году дети получат образовательные комплекты «Путешествие в страну Экологию»

*Текст материала предоставлен партнером